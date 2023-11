POTENZA – Nel Grande Albergo di Potenza è in corso il Congresso Provinciale di Forza Italia. Un appuntamento importante per gli azzurri in vista delle prossime scadenze elettorali, regionali di marzo su tutte, che – come ha lasciato intendere l’attuale governatore lucano, Vito Bardi, ai nostri microfoni – lo vedranno nuovamente competere per la carica di Presidente come candidato del centrodestra.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp