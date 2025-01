Avigliano: Carabinieri sventano furto in tabaccheria

AVIGLIANO – Notti di intenso lavoro per gli uomini dell’Arma impegnati in una lotta senza quartiere per porre un argine ai reati contro il patrimonio.

L’equipaggio della Stazione Carabinieri di Avigliano e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza si sono resi protagonisti di un’importante operazione di servizio che ha consentito di sventare un furto abilmente organizzato da malviventi scaltri e ben attrezzati.

La notte scorsa, ad Avigliano, la pattuglia della locale Stazione ha ricevuto l’allarme per un furto che si stava consumando in una tabaccheria del posto. Nel raggiungere il luogo della segnalazione, a poche centinaia di metri, i militari dell’Arma hanno notato un’autovettura che puntava verso la loro direzione. Il veicolo, incurante dell’alt imposto, dopo aver speronato l’autovettura di servizio è riuscito a proseguire la sua fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri sino a quando i malviventi, non riuscendo a far perdere le loro tracce, hanno deciso di abbandonare l’auto, con la refurtiva a bordo, proseguendo la fuga a piedi.

La pattuglia del Nucleo Radiomobile di Potenza, nel frattempo allertata per dare ausilio, nel vicino comune di Ruoti ha ingaggiato un altro inseguimento con una vettura in fuga, molto probabilmente asportata poco prima da uno dei malfattori. Anche questa volta il fuggiasco, messo alle strette, ha dovuto abbandonare la macchina e fuggire a piedi nella boscaglia.

A bordo del veicolo protagonista del primo inseguimento, risultato oggetto di furto nella provincia di Caserta, sono stati rinvenuti tabacchi, gratta e vinci nonché denaro contante per un valore complessivo che supera i 40mila euro. Recuperati anche attrezzi per lo scasso e strumenti di effrazione, opportunamente sottoposti a sequestro.

Tutte e due le autovetture, dopo gli accertamenti da parte degli specialisti del Nucleo Operativo della Compagnia di Potenza, sono state restituite ai legittimi proprietari.

Tuttora in corso le indagini volte all’identificazione dei malviventi.

La tempestiva azione dei Carabinieri e la loro tenacia nonostante i danni all’autovettura di servizio hanno spinto i malfattori ad abbandonare bottino e mezzi non lasciando altra scelta che una disperata fuga.

Continueranno senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza che raccomanda a tutti i cittadini di collaborare segnalando ogni movimento e mezzo sospetto attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgendosi ai presidi dell’Arma sul territorio. Ogni segnalazione contribuisce a rendere il territorio più sicuro e la loro tempestività rappresenta un elemento cruciale per l’efficacia dell’azione di contrasto quotidianamente messa in campo in maniera sinergica da tutte le Forze dell’Ordine.

