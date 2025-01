Uomo disperso nel Senisese: in corso le ricerche

SENISE – Continuano le ricerche dell’ uomo scomparso dal tardo pomeriggio di ieri nel territorio in una zona tra la valle del Serrapotamo e Senise, tra Senise e Castronuovo di Sant’Andrea. Dalle prime notizie apprese sarebbe stato l’uomo, Giuseppe Ciancio, 80 anni, a bordo della sua auto Y10 grigia, a mettersi in contatto con i familiari non riuscendo a tornare. I familiari poi hanno lanciato l’allarme. La dinamica è ancora da confermare. Alle ricerche, in corso in un raggio d’azione di almeno dieci chilometri, stanno partecipando i Carabinieri, la Protezione Civile Gruppo Lucano e diversi volontari, il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. E’ stato anche richiesto l’ausilio di un elicottero. Il telefono dell’uomo risulta spento, forse perché scarico. È in fase di attivazione il piano provinciale di ricerca persone scomparse.

