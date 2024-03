Avellino, Pazienza: “Non ci siamo comportati da grande squadra”

Al termine del match pareggiato alla Nuovarredo Arena contro la Virtus, il tecnico dell’Avellino Michele Pazienza ha parlato ai nostri microfoni, commentando così lo 0-0 maturato a Francavilla: “Accetto il pareggio, è stato il risultato più giusto rispetto a quanto visto in campo, anche se non ne sono felice. Sapevo che sarebbe stata una partita sporca, sviluppata molto sulle seconde palle. Le migliori occasioni si sono concentrate nel primo tempo, Ghidotti è stato molto bravo in un paio di circostanze. Per il resto non ricordo grandi occasioni. Avremmo dovuto trovare l’episodio, magari sfruttando i piazzati. Non ci siamo comportati da grande squadra, va detto. Mi aspettavo una gara ricca di duelli individuali, da qui la scelta di scendere in campo con il 3-5-2. Resta però il fatto che avremmo dovuto metterci nelle condizioni di fare qualcosa in più rispetto a quanto invece si è visto”.

