Virtus Francavilla, Villa: “Noi belli e intensi, peccato per il risultato”

Al termine del match pareggiato alla Nuovarredo Arena contro l’Avellino, il tecnico della Virtus Francavilla Alberto Villa ha parlato ai nostri microfoni, commentando così lo 0-0 maturato al termine del match contro gli irpini: “Questo 0-0 è un grande rammarico per quanto ci riguarda. Abbiamo rischiato poco e nulla, la squadra mi è piaciuta tantissimo nel primo tempo. Tante le note positive, il nostro percorso di crescita continua. Anche oggi abbiamo messo un mattoncino importante. Questo gruppo ha voglia di correre e di sacrificarsi. I ragazzi sono stati eccezionali, ma devono continuare così. Abbiamo ancora due mesi per raggiungere un obiettivo tanto importante quanto difficile. La classifica dice che se salvezza sarà, passerà dai playout. Ci faremo trovare pronti. Risolo ha giocato una grande partita, non l’ho tolto neanche da ammonito. Gasbarro è stato impeccabile. Sono soddisfatto anche di De Marino. Polidori? Per noi è fondamentale, oggi ha dato tutto nonostante il lungo periodo di assenza. Lo spirito è quello giusto. Intensità e resistenza sono in crescendo. Abbiamo proposto un calcio bello ed una grande intensità. Vi assicuro che guardare questa squadra in allenamento è un piacere. Nel secondo tempo abbiamo sentito secondo me le tre partite in una settimana, ma era inevitabile”.

