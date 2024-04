Avellino, Pazienza: ‘Il Taranto è stato più concreto’

(Di Lorenzo Ruggieri) La rete di Simeri allo Iacovone interrompe la striscia di tre vittorie consecutive dell’Avellino. Un risultato commentato con delusione e rimorso da Michele Pazienza, tecnico degli irpini, nel post gara: “Il match sarebbe potuto finire in parità, ma il Taranto è stato più bravo nel concretizzare le occasioni. Abbiamo approcciato bene, poi abbiamo perso le distanze e il Taranto ha alzato il proprio baricentro. Nella ripresa siamo migliorati creando alcune situazioni in cui siamo stati poco cattivi e fortunati. Nel nostro miglior momento, la squadra rossoblù è passata in vantaggio e abbiamo faticato nella ricerca del pareggio. In questa categoria devi avere fame e il giusto mordente, altrimenti rischi di essere punito. Questi aspetti sono venuti meno, ma in Serie C non puoi mai abbassare la soglia dell’attenzione”.

