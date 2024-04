Capuano, ‘Questo Taranto non si accontenta mai’

(Di Lorenzo Ruggieri) In uno Iacovone gremito, il Taranto si aggiudica il big match contro l’Avellino di Michele Pazienza. Ancora una volta, i cambi di mister Capuano hanno contribuito al risultato. Al 58′, infatti, il tecnico di Pescopagano ha deciso di gettare nella mischia Simone Simeri, autore del gol decisivo contro gli irpini.

“Abbiamo disputato una gara di qualità e intensità. Abbiamo costruito azioni stupende, senza accontentarci mai. Non abbiamo sofferto, Vannucchi non ha effettuato alcuna parata nonostante l’Avellino avesse segnato 10 reti nelle ultime due gare. Siamo stati bellissimi da vedere, non c’è mai stata partita contro una corazzata che ha speso ben 10 milioni più di noi“, commenta Capuano.

”I cambi? La forza del gruppo consiste in questo ma sono anche fortunato (ride, ndr). Oggi siamo secondi in classifica ad una giornata dalla fine, un risultato storico e incredibile. Abbiamo disputato un campionato strepitoso e abbiamo guadagnato un buon gettone per salire sulla giostra dei sogni ma senza fare voli pindarici. Affronteremo i playoff con spensieratezza, non avendo nulla da perdere“, aggiunge il tecnico rossoblu.

Ho mantenuto tutte le promesse, prendendo cazzotti da tutte le parti ma senza mai andare k.o. Il pubblico? I tifosi vanno conquistati attraverso la lotta e le vittorie. Questa squadra non molla mai ed è accompagnata dal tripudio generale di tutta la città. Il mio più grande successo, infatti, è stato riportare a Taranto la voglia di parlare di calcio”, chiude Eziolino Capuano.

