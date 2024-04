Derby di Capitanata al Cerignola, Foggia battuto 1-2 allo “Zaccheria”

FOGGIA – Derby emozionante e combattutissimo tra Foggia e Cerignola, la bolgia dello “Zaccheria” non intimorisce gli ofantini che vincono 2-1 ed effettuano il sorpasso alla penultima curva. Cronaca ricchissima. Gli ospiti partono bene e la sbloccano all’8′, cross di Visentin che veste ancora i panni di assist man, Sainz-Maza è una sentenza ed incorna alle spalle di Perina senza esultare, altro gol dell’ex per lo spagnolo, già in gol contro i rossoneri nella passata stagione. Risposta del Foggia al 12′, Antonacci prova dalla distanza, sfera di poco alta. Satanelli in confusione, l’Audace sfiora il raddoppio al 27′, tocco sotto di Tascone che batte Perina ma viene neutralizzato clamorosamente dalla traversa. 29′, tentativo alto di Schenetti dai venticinque metri. Al 30′ altra pallagol, Vuthaj favorito da un rimpallo, l’albanese ha spazio ma viene sbilanciato, Perina blocca. 35′, scontro tra Odjer e Capomaggio, l’argentino si fa male e lascia momentaneamente i suoi in dieci, sarà un episodio chiave. In momentanea superiorità numerica infatti il Foggia la riprende: 37′, Salines imbecca Antonacci che supera Krapikas e fa esplodere i 6000 dello “Zac” tra le proteste degli ofantini. Partita bellissima, al 41′ scambio tra Vuthaj e D’Andrea, quest’ultimo cerca la porta, Perina c’è. 45′, si rivede il Foggia in avanti, Schenetti calcia a giro, Krapikas bravo a respingere senza pericoli. Prima frazione di livello altissimo, 1-1 all’intervallo.

Il primo pericolo della ripresa lo creano i padroni di casa al 53′, traversone di Tascone, uscita goffa di Krapikas, Salines non riesce a sfruttare l’occasione. 65′, Tonin riesce a liberarsi, giunge alla conclusione che viene sporcata, interviene il portiere gialloblù. I satanelli vanno più veloci ma non incidono, al 73′ Schenetti perde un pallone letale lasciando i suoi in balia della ripartenza, Bianchini approfitta del buco e serve D’Andrea che riporta il Cerignola in vantaggio, altro gol dell’ex per gli ofantini. La gara si imbruttisce nel finale, il Foggia spinge ma gli ospiti resistono. Al triplice fischio scatta un grande parapiglia che lascia poi spazio alla festa gialloblù, l’Audace vince il derby di Capitanata, lo fa per 1-2 e torna in zona play off, Foggia deluso ma nulla è ancora perduto.

