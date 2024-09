Autobus fuori strada in Perù, feriti due biscegliesi

MACHU PICCHU (PERÙ) – Un autobus turistico di ritorno dalla cittadella Inca di Machu Picchu, in Perù, è rimasto coinvolto in un incidente stradale: 13 italiani a bordo del mezzo, due dei quali, Stefano Gentile e Roberta Musci, rientrano nella lista dei passeggeri feriti ma non in pericolo di vita.

La coppia, in viaggio di nozze in America Latina, si trovava a bordo del pullman che stava procedendo in discesa dalla cittadella. L’autista, che stava riportando i turisti presso la vicina città di Aguas Calientes, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e precipitando in una scarpata dall’altezza di 15 metri.

Il messaggio del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, dopo una giornata in contatto con i familiari dei due turisti biscegliesi:

“Oggi abbiamo vissuto momenti di apprensione per i nostri due giovani concittadini rimasti feriti in Perù, nell’incidente che ha visto l’autobus sul quale erano a bordo finire fuori strada.

Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Sono in contatto con le famiglie, cui rivolgiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro calore.

Un abbraccio a Stefano e Rossella, auspicando che presto possano fare rientro a Bisceglie“.

