Autobus precipitato in Perù, coinvolti anche due sposini pugliesi

Una coppia di neo sposi pugliesi, originari di Bisceglie (Bat) era nell’autobus precipitato per 15 metri in Perù e che ha coinvolto diversi turisti italiani. Rossella Musci e Stefano Gentile, che si sono uniti in matrimonio il 31 agosto e sono partiti per il viaggio di nozze l’8 settembre, erano a bordo di un bus da trenta posti che si è schiantato mentre lasciava la cittadina Inca di Machu Picchu.

La coppia, seduta in quinta fila al momento dell’incidente, ha riportato solo ferite lievi. Stefano ha subito la frattura del naso, mentre Rossella ha riportato contusioni alle gambe causate dall’urto contro il sedile vicino. Entrambi sono stati medicati in una clinica situata a quattro ore dal luogo dell’incidente, dove hanno trascorso la notte per accertamenti e cure. I due hanno rassicurato amici e parenti sulle loro condizioni tramite i social, affermando di stare bene.

