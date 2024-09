Autobus precipita in Perù: sei turisti italiani tra i feriti gravi

Ci sono anche sei turisti italiani tra le trenta persone rimaste gravemente ferite dopo che l’autobus su cui viaggiavano è precipitato per 15 metri da una strada di montagna in Perù, mentre erano diretti verso il sito storico di Machu Picchu. L’autista avrebbe perso il controllo del veicolo causando il tragico incidente. La polizia locale ha avviato un’indagine per accertare le cause. La maggior parte dei feriti presenta fratture ossee.

