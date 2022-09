SAN MICHELE SALENTINO – SAN MICHELE SALENTINO – Travolto da un’auto mentre pedalava in bicicletta sulla Strada Provinciale 29: ha perso la vita sul colpo un 45enne del posto, vittima di un terribile incidente stradale questa mattina, intorno alle 9, quando per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Bravo di colore grigio avrebbe travolto la bicicletta su cui viaggiava l’uomo. Illeso il conducente dell’auto, nulla da fare per il 45enne. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Stradale di Fasano.