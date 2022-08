OSTUNI – Per cause tutte da accertare, ha perso il controllo della sua Lancia Y, sfondando il guardrail e sfiorando un albero. È in gravi condizioni, ricoverato all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, lo sfortunato conducente dell’auto fuori strada, all’alba di domenica, sulla ex statale 16 che collega Ostuni con Fasano. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca, che hanno liberato il ferito dalle lamiere affidandolo alle cure degli operatori sanitari del 118. Con lui, c’era un’altra persone che non versa in pericolo di vita. Gli uomini del 115 hanno anche provveduto alla messa in sicurezza dell’area.