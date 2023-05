FRANCAVILLA FONTANA – Forse a causa di una distrazione, ha urtato una delle vetture parcheggiate sulla via, ritrovandosi ribaltato con l’auto distesa su un fianco, al centro della carreggiata. Per fortuna, se l’è cavata con tanto spavento ma neppure un graffio il conducente dell’automobile che, poco dopo le 15 di lunedì, si è ribaltata su via Raffaele Caroli, nel centro abitato della Città degli Imperiali. Sul posto, oltre ai residenti immediatamente scesi in strada per sincerarsi delle condizioni di salute del guidatore, anche i carabinieri della locale stazione e un mezzo del 118. Dopo gli accertamenti del caso, l’auto è stata rimessa in carreggiata.

