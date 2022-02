BRINDISI- C’è una persona bloccata all’interno di una Toyota di colore blu finita in una canale, sulla strada statale 379 prolungamento della statale 16 (Adriatica): sul posto sono giunti i vigili del fuoco per trarla in salvo.

È accaduto intorno alle 8.30 della mattinata del 21 febbraio, all’altezza dell’uscita per Specchiolla/ Pantanagianni, quando, per cause in fase di accertamento, un’auto della Toyota è uscita fuori strada, finendo nel canale che costeggia la carreggiata.

L’uomo alla guida è riuscito a scendere dal veicolo e a chiamare i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità del traffico. In corso, le operazioni dei pompieri per la messa in salvo di un uomo rimasto all’interno.