Audace Cerignola, Raffaele: “Puniti da un errore dell’assistente”

L’Audace Cerignola esce dallo Iacovone con una sconfitta di misura. La rete di Fabbro, infatti, ha regalato i tre punti ai padroni di casa, condannando gli ofantini: “Nel primo tempo, il Taranto ha difeso con undici giocatori nella propria metà campo”, ha dichiarato Giuseppe Raffaele, tecnico degli ospiti, al termine della gara: “Nella ripresa siamo stati pericolosi, abbiamo sbagliato un rigore e dovevamo stare attenti sulle ripartenze. Mi sembra che il fuorigioco sul gol di Fabbro sia netto. Non ricordo tiri in porta del Taranto ma oggi siamo stati puniti da un errore del guardalinee. Sainz Maza? Penso che gli sia uscita la spalla, speriamo che non sia niente di grave”.

