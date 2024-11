Audace Cerignola, Di Toro: “Assistente incompetente, vogliamo rispetto”

“Questo non è un giusto modo di perdere la partita”. Parole al vetriolo da parte del ds dell’Audace Cerignola, Elio Di Toro, dopo la sconfitta contro il Taranto: “Il Taranto ha fatto molto bene la fase difensiva, giocando sull’errore dell’avversario. Abbiamo provato a creare la superiorità numerica, il primo tempo è stato soporifero ma nella ripresa abbiamo calciato molto in porta. Ciò che ha delineato in modo diverso la partita è l’episodio del gol. Non ci sarebbe dovuto essere e mi fa rabbia. In questo momento devo tutelare la mia società, perché è esemplare, investe e va rispettata. Non descrivo l’episodio, non ci sono dubbi. Il Taranto e i suoi giocatori non c’entrano. L’assistente è stato incompetente e compromette i sacrifici della mia società. È stato indegno. L’atteggiamento non mi sembra corretto e mi da fastidio che delle figure possano determinare un risultato per errori madornali. La mia società è stata derubata per l’atteggiamento di un assistente”.

