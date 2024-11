Turris-Altamura 1-1: Leonetti di rigore, poi troppi sprechi. E Pugliese punisce

Terzo pareggio di fila e quinto risultato utile consecutivo: la serie di risultati utili per la Team Altamura prosegue, ma stavolta ha un retrogusto amaro. La vittoria sul campo della Turris sembrava a portata di mano, anche per la mole di gioco espressa ma non capitalizzare le occasioni alla lunga può risultare fatale. E cosi si spiega l’1-1 finale maturato al Liguori. Il tutto malgrado anche un Leonetti in un ottimo momento: sei reti in tredici gare di campionato, tre delle quali consecutive. E dire che alla vigilia sembrava non dovesse essere della partita.

Formazioni: 3-4-2-1 per i campani, 4-4-2 per i murgiani con Di Donato che cambia ancora spartito tattico. Parte meglio in avvio la Turris: bastano venti secondi ad Ekuban per calciare, tiro alto. Pochissimo dopo lo segue anche Giannone, centrale. Più incisivi gli ospiti: al 23′ botta al volo di Franco di prima intenzione, palla fuori di poco. Al 39′ è invece Minesso ad innescare D’Amico, il suo diagonale sfiora il palo. Al 43′ ci prova ancora Leonetti in acrobazia, sfera a lato.

Ed è nella ripresa che arrivano i gol. L’Altamura sblocca il risultato al 56′: Minesso innesca Grande in area avversaria con un bel taglio, Ndiaye arriva in ritardo e colpisce il numero 16 ospite. Rigore. Dal dischetto Leonetti spiazza Marcone ma l’esultanza è contenuta dati i trascorsi in campania, ma è 0-1. Al 78′ raddoppio sfiorato: Minesso per Bumbu, quindi palla invitante per Molinaro che però spara alto. Gol sbagliato, gol subito: all’81’ pari Turris. Calcio d’angolo, palla in area e se Pane respinge la prima conclusione ravvicinata, nulla può sull’inserimento di Pugliese che trova l’1-1. Finale acceso: al 90′ Pane respinge coi piedi su Trotta, al 93′ ancora Molinaro – in ripartenza su palla di D’Amico manda a lato. Al 94′ i campani chiudono in dieci: espulso proprio Pugliese per un fallo su un calciatore murgiano.

TURRIS 1944 – TEAM ALTAMURA (1-1)

MARCATORI: 58’ Leonetti Rigore (Alt) – 82’ Pugliese (Tur)

𝗔𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗼 Mattia Drigo (Portogruaro)

𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶 Federico Fratello (Latina) Roberto Palermo (Pisa)

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗨𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 Andrea Recupero (Lecce)

TURRIS (3-4-2-1) Marcone, Ndiaye, Esempio, Crocetta, Boli, Casarini, Morrone, Parodi, Giannone, Nocerino, Ekuban.

𝗔 𝗗𝗶𝘀𝗽: Iuliano, Fallan, Castellano, Solmonte, Armiento, Ricci, Onofrietti, Scaccabarozzi, Porro, Trotta, De Siato, Nicolao, Pugliese. 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲: Mirko Conte

Sostituzioni: 60’ Onofrietti per Ndiaye – 71’ Trotta per Nocerino – Scaccabarozzi per Morrone e Pugliese per Casarini – 83’ Armiento per Giannone

TEAM ALTAMURA (4-4-2) Pane, Di Pinto, Rolando, Minesso, Grande, Silletti, Mane, Leonetti, De Santis, Franco, D’Amico.

𝗔 𝗗𝗶𝘀𝗽: Viola, Poggesi, Andreoli, Peschetola, Molinaro, Gigliotti, Palermo, Acampa, Lagonigro, Bumbu, Simone. 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲: Daniele Di Donato.

Sostituzioni: 74’ Molinaro per Leonetti e Bumbu per Franco – 87’ Palermo per Minesso – 95’ Andreoli per D’Amico

𝗔𝗠𝗠𝗢𝗡𝗜𝗧𝗜: 49’ Grande (Alt) – 73’ Crocetta (Tur)

𝗘𝗦𝗣𝗨𝗟𝗦𝗜: 95’ Pugliese rosso diretto

𝗔𝗡𝗚𝗢𝗟𝗜: 5 – 4

𝗥𝗘𝗖𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜: 1’ pt – 5’ st

𝗦𝗣𝗘𝗧𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜: 1212 di cui 82 ospiti

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author