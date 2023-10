ROMA – Si passa all’ora solare e si dormirà un’ora in più. Lancette un’ora indietro nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Tuttavia c’è chi sostiene l’importanza di utilizzare per sempre l’ora legale per abbattere emissioni e risparmiare, il dibattito è in corso da tempo sia in Italia che in Europa.

Servizio di Ilaria Delvino

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp