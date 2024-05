Atletica Conversano, Cosimo Sperti quarto a Massafra

E’ stato Cosimo Sperti il portabandiera dell’Atletica Conversano alla “Stramassafra 2.0 – 2° Memorial Antonio Martucci”, valida anche come ottava tappa del Grand Prix “Sulle strade dello Jonio 2024”. Nel corso dello scorso weekend, infatti, l’atleta giallonero ha preso parte alla gara di undici chilometri organizzata dall’ASD Team Nuova Podistica Massafra, con il patrocinio del Comune di Massafra e con l’approvazione tecnica della FIDAL.

Al termine di un percorso prevalentemente cittadino, che ha toccato punti strategici come le vie del centro storico, la spettacolare scalinata del Castello, fino al ritorno in Piazza Blasi, Sperti ha conquistato un ottimo quarto posto nella categoria SM75 confermandosi sui livelli delle ultime performance stagionali.

Domenica, ad Adelfia, si terrà la diciassettesima edizione della “Correndo tra i Vigneti”, gara regionale di dieci chilometri facente parte del circuito CorriPuglia 2024. Prosegue, intanto, anche l’attività extra agonistica dell’Atletica Conversano sempre e indissolubilmente legata allo sport in generale e al podismo in particolare.

Al tal proposito il convegno “Più sport, meno smartphone”, promosso in collaborazione con il Basket Conversano e l’associazione “Il sogno di don Bosco”, ha riscosso notevole successo ed ha rappresentato un momento di crescita significativo soprattutto per i più giovani i quali hanno potuto conoscere quali sono i pericoli e le problematiche derivanti da un utilizzo esagerato dei telefoni cellulari.

Nel corso dell’incontro, tenutosi presso la Sala Convegni del Castello di Conversano, sono intervenuti il vice Sindaco avv. Roberto Berardi, il presidente dell Frates Pino Altini e due esperti in materia ovvero la psicologa Meghy Nebbia e Giuseppe Di Vagno che hanno evidenziato come lo sport, inteso come straordinario veicolo di condivisione e aggregazione, può rappresentare un eccezionale strumento per combattere questo fenomeno sempre più diffuso.

