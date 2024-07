Atletica, a Conversano incontro su salute e performance

Sabato scorso, nella suggestiva Sala Convegni del Castello di Conversano, si è tenuto il meeting “L’Atleta: salute e performance”, organizzato dall’ASD Atletica Conversano con il patrocinio della locale amministrazione comunale. La serata ha affrontato molteplici temi grazie alla presenza di relatori qualificati ed esperti del settore.

L’incontro è stato aperto dal saluto del Sindaco, avv. Giuseppe Lovascio, seguito dagli interventi dell’osteopata dott. Giandomenico D’Alessandro, che ha moderato l’evento, e del presidente del Gruppo Frates di Conversano, Vito Belvito, il quale ha parlato di “Lo sport e il dono: una sinergia di valori”. Il dott. Vito Sardella ha concluso la prima parte della serata con una relazione sulla valutazione della capacità motoria, sulla periodizzazione e sull’allenamento integrato, catturando l’interesse del pubblico.

La seconda parte ha visto gli interventi del dott. Bartolomeo Allegrini, che ha approfondito temi di epigenetica e test del buldo sdrive nella gestione degli atleti, e del dott. Antonio Sacco, il quale ha esaminato il monitoraggio dello stress e lo stile di vita degli atleti per prevenire infortuni e migliorare le prestazioni.

Il convegno, sostenuto dal main sponsor AC Impianti di Andrea Coletta, si è concluso con le presentazioni del mental coach dott. Giuseppe Martucci Zecca, che ha discusso dell’energia della direzione, e del nutrizionista dott. Raffaele Cicorella, che ha trattato temi di nutrizione e idratazione per atleti performanti e in salute.

Il presidente Mario Daniele ha espresso soddisfazione per l’evento: “È stato un convegno molto interessante e siamo contenti che abbia suscitato grande curiosità nel pubblico presente. È la testimonianza che questi appuntamenti sono in grado di colpire nel segno e confermano che il percorso intrapreso dalla nostra giovane società sia quello giusto”.

Archiviato il convegno, l’Atletica Conversano si prepara ora per organizzare, in collaborazione con la Parrocchia Maris Stella, la “Camminata sotto le Stelle”, una passeggiata di cinque chilometri lungo il percorso Bandiera Azzurra, prevista per la serata di San Lorenzo, il prossimo 10 agosto.

