Aria artica e maltempo: l’Italia si prepara al primo vero inverno

Un’ondata di aria fredda di origine artica sta investendo il continente europeo portando un repentino abbassamento delle temperature e un cambio di circolazione atmosferica. Una perturbazione atlantica sta raggiungendo l’Italia, ma la sua traiettoria settentrionale lascerà il Nord quasi del tutto indenne.

Il Centro-Sud, invece, sarà al centro dell’azione: un ciclone porterà piogge e temporali, in particolare tra mercoledì e giovedì. Le precipitazioni saranno più intense lungo il medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno, con nevicate sugli Appennini a partire dai 1000 metri nella serata di mercoledì. Giovedì il maltempo colpirà soprattutto il Sud, con piogge abbondanti e temporali localizzati.

Per il weekend dell’Immacolata, l’aria artica, attraversando l’Europa centrale, si addosserà alle Alpi senza superarle completamente, entrando principalmente dalla Valle del Rodano e dalla porta della Bora. Sabato e domenica si prevede un nuovo peggioramento: un ciclone in formazione sul Mar Ligure porterà venti intensi e un calo delle temperature. Al Nord, nevicate sono attese sulle Alpi a quote sotto i 500 metri, mentre il maltempo si concentrerà sul Centro-Sud tirrenico, con rovesci e nevicate sugli Appennini attorno ai 1000 metri.

Previsioni meteo dettagliate

Martedì 3

• Nord: cielo coperto.

• Centro: qualche pioggia su Toscana e Lazio.

• Sud: prevalentemente asciutto.

Mercoledì 4

• Nord: cielo da molto nuvoloso a poco nuvoloso.

• Centro: instabilità sulle regioni adriatiche.

• Sud: peggioramento serale con precipitazioni.

Giovedì 5

• Nord: sereno.

• Centro: maltempo sulle Adriatiche.

• Sud: precipitazioni diffuse.

Tendenza Fine Settimana

Tra sabato e domenica, forti venti e un nuovo calo termico segneranno l’arrivo di condizioni invernali più rigide su gran parte d’Italia.

