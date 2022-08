TORRE SANTA SUSANNA – Alla guida della sua auto si è allontanato da casa ieri mattina per andare a raccogliere fichi d’india nelle campagne. Poi, non è più tornato un 79enne di Torre Santa Susanna. I parenti dell’anziano hanno subito allertato i carabinieri della locale stazione. Questa mattina, l’auto dell’uomo, una vecchia Opel Corsa di colore rosso con targa tedesca, è stata ritrovata in contrada Gandizia. Le ricerche, quindi, proseguono.

I famigliari dell’uomo, via social, hanno lanciato un appello: chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine.