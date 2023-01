CEGLIE MESSAPICA – A due mesi dal ritrovamento del cadavere congelato dal figlio nel pozzetto di casa, è stata tumulata la salma di Maria Prudenza Bellanova. Si resta in attesa degli esiti dell’autopsia.

Anziana congelata: funerali, sepoltura e indagini

Alla fine, Angelo Bellanova, indagato a piede libero per l’occultamento del cadavere della madre Maria Prudenza, ha cambiato idea e ha deciso di tumulare nel campo santo di Ceglie Messapica la salma dell’anziana, ritrovata congelata dai carabinieri nel surgelatore della casa di contrada Galizia lo scorso 22 novembre. Come si ricorderà, il figlio della poveretta si era opposto, in un primo momento, alla tumulazione del cadaveri, preferendo, invece, la cremazione. La procura di Brindisi, però, aveva negato la pratica in attesa dei risultati dell’autopsia eseguita dal medico legale Domenico Urso per un referto che, ad oggi, non è ancora stato consegnato. E così, alla fine, nella mattinata di lunedì, la salma dell’82enne Maria Prudenza Bellanova, dopo i funerali celebrati nella cappella del cimitero, è stata “pregata” e tumulata alla presenza di pochi intimi, un po’ a sorpresa, lontana da quelle telecamere che, piuttosto, ne avevano raccontato il macabro congelamento. Il primo esame aveva escluso segni di violenza sul corpo dell’anziana, ma le indagini su quanto accaduto, pubblico ministero Mauron Gallone, proseguono.

