CEGLIE MESSAPICA – Denunciato in stato di libertà per occultamento di cadavere: nei guai il figlio 55enne dell’anziana donna ritrovata morta in un congelatore in una villetta nelle campagne di Ceglie Messapica: la macabra scoperta ieri pomeriggio.

