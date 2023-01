NARDO’ – Ignoti nei giorni scorsi hanno tentato di avvelenare una colonia felina in un’area alla periferia di Nardò in zona Pagani. Pare abbiano utilizzato un prodotto particolarmente velenoso, forse un lumachicida, che ha provocato la morte di tre gatti e spasmi e convulsioni nel resto della colonia, altri sette gatti. Sul posto l’immediato intervento dei volontari e del personale della Polizia Locale, che hanno soccorso gli animali, che sono stati trasportati nelle cliniche veterinarie di Lecce e Galatone, limitando, quindi, il già triste bilancio dei gatti morti.

Il recupero degli animali in difficoltà, peraltro, si è rivelato tutt’altro che semplice a causa delle condizioni e dell’indole forastica degli stessi (qualcuno, infatti, si è dileguato nonostante i sintomi dell’avvelenamento e non è stato possibile soccorrerlo). Grazie alle cure tempestive, i sette gatti superstiti adesso non sono più in pericolo di vita.

Il personale della Polizia Locale, guidati dal comandante Cosimo Tarantino, ha raccolto tutte le notizie utili e sta indagando per risalire all’identità degli autori del gesto.

“Solo grazie alla tempestività dell’intervento – spiega il consigliere delegato al Randagismo Pierpaolo Giuri – siamo riusciti ad evitare una strage, sebbene il bilancio sia molto pesante. Posso dire che ci siamo trovati di fronte a una situazione dolorosissima, con i gatti in preda a spasmi e convulsioni. La Polizia Locale è al lavoro per individuare gli autori di un gesto vile e senza senso. Ho chiesto al comandante Tarantino di fare davvero tutto il possibile per risalire a questa gentaglia senza scrupoli che merita di essere punita in maniera esemplare”.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email