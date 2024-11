Antenna Sud: speciale Nuovo Codice della Strada: cosa cambia?

Alle 21:30 di stasera, giovedì 28 novembre, su Antenna Sud approfondimento dedicato alle novità del Nuovo Codice della Strada, con esperti e analisi dettagliate.

Ospiti in studio:

👉 Comandante Luca Speranza, Dirigente Superiore – Dipartimento Polstrada Puglia

👉 Avvocato Rocco Suma, rappresentante di AssoConsum

👉 Antonio Orefice, Comandante della Polizia Locale di Brindisi

🎤 Conduce Gianni Sebastio

Dove seguirci:

📺 Sul canale 14 del Digitale Terrestre

💻 In streaming su www.antennasud.com/streaming/

📲 Scarica l’APP ufficiale: Linktree – Antenna Sud

Non perdere l’appuntamento per scoprire come cambiano le regole della strada e come potrebbero influenzare la vita di tutti i giorni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author