Temporali, allerta meteo su tutta la Puglia e parte della Basilicata

La Regione Puglia, tramite il Centro Funzionale Decentrato, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle 8:00 di venerdì 29 novembre 2024 per le successive 12 ore.

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, ma localmente moderati soprattutto sul territorio della Puglia meridionale e settentrionale. Di conseguenza, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Le autorità competenti sono invitate a mettere in atto i propri piani di emergenza e a mantenere un adeguato livello di attenzione.

In parallelo, per tutta la giornata di venerdì 29 novembre, la Regione Basilicata ha emanato un’allerta gialla per i bacini idrografici interessati: Sele, Agri, Sinni e Noce-Mercure.

I dettagli sono consultabili sul sito istituzionale www.protezionecivilebasilicata.it. Gli enti e le organizzazioni sul territorio sono stati invitati ad allertare il proprio personale per affrontare eventuali situazioni di emergenza. Inoltre, il comando provinciale dei Carabinieri è stato chiamato a vigilare attentamente sul territorio mantenendo costantemente informati i sindaci dei comuni coinvolti. Massima prudenza è raccomandata anche alla cittadinanza.

