Ryanair lancia 4 nuove rotte dalla Puglia per l’inverno

Ryanair ha annunciato il suo operativo invernale 2024 (W24) per la Puglia, includendo quattro nuove destinazioni: Marsiglia, Norimberga e Tirana da Bari, e Trieste da Brindisi. La compagnia aerea offrirà un totale di 45 rotte, di cui 33 da Bari e 12 da Brindisi, con oltre 600 voli settimanali e una previsione di più di 6 milioni di passeggeri annuali.

L’operativo sarà supportato dai cinque aeromobili Ryanair attualmente basati in Puglia (tre a Bari e due a Brindisi), un investimento di 500 milioni di dollari che, secondo Aeroporti di Puglia, sostiene oltre 4.600 posti di lavoro nella regione.

Inoltre, sono state potenziate le frequenze su rotte popolari come Budapest, Cagliari, Madrid, Milano Malpensa, Pisa, Sofia e Torino.

Per celebrare il lancio, Ryanair ha attivato una promozione con tariffe a partire da 24,99 euro per viaggi fino a fine marzo, prenotabili fino a venerdì su ryanair.com.

“Operiamo da 20 anni in Puglia, un periodo in cui abbiamo effettuato investimenti significativi, incrementando il turismo e migliorando la connettività per i residenti,” ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha aggiunto: “Questi nuovi collegamenti rappresentano un ulteriore passo avanti nell’ampliamento della connettività internazionale della nostra regione e testimoniano il nostro impegno per offrire sempre più opportunità di viaggio ai pugliesi.”

