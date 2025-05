Dia: mafie sempre più infiltrate nei fondi pubblici e nei cantieri

Nel 2024, emesse 208 interdittive antimafia e confiscato beni per 160 milioni di euro: imprenditori sempre più complici nei patti con le cosche

Nel 2024 la Direzione investigativa antimafia ha rilevato una penetrazione sempre più articolata della ’ndrangheta nel settore degli appalti pubblici e nel sistema delle autorizzazioni amministrative. È quanto emerge dalla Relazione annuale sull’attività dell’organismo, presentata a Roma nella sede della Stampa estera.

Secondo i dati ufficiali, nel corso dell’anno sono stati adottati 208 provvedimenti interdittivi antimafia, di cui oltre 138 emessi da prefetture situate fuori dalla Calabria. Le interdittive hanno riguardato anche aree dove prevalgono altre organizzazioni criminali, come Sicilia, Puglia, Campania, Lazio e Basilicata.

Sul fronte patrimoniale, la Dia ha sequestrato beni per oltre 93 milioni di euro e disposto confische per un valore complessivo di quasi 160 milioni. Tra le operazioni più significative figurano le confische per oltre 104 milioni alla criminalità organizzata siciliana e sequestri per 56,7 milioni ai gruppi campani. Complessivamente, sono stati condotti 53 procedimenti investigativi e portati a termine 309 provvedimenti restrittivi.

Il documento mette in evidenza anche una crescente tendenza alla cooperazione tra gruppi criminali di diversa matrice territoriale. Un esempio emblematico riguarda l’accordo tra esponenti di Cosa Nostra originari di Gela e la ’ndrangheta calabrese per la gestione congiunta del traffico di stupefacenti. In Piemonte, sono stati inoltre documentati legami operativi tra cosche ’ndranghetiste e la comunità sinti, utilizzata in alcune circostanze per la custodia e l’approvvigionamento di armi da fuoco.

Particolare attenzione è stata riservata all’interesse delle cosche verso le grandi opere pubbliche e la gestione economica di enti locali, comprese strutture sanitarie e servizi ambientali. La Relazione sottolinea come, pur essendo un’organizzazione con proiezioni internazionali, la ’ndrangheta mantenga un forte radicamento nella provincia di Reggio Calabria, da cui continuano a dipendere le scelte strategiche.

Un ulteriore aspetto critico riguarda il coinvolgimento del mondo imprenditoriale. Secondo la Dia, in molte realtà produttive le imprese, anziché essere vittime passive delle consorterie, si rivelano complici nei meccanismi di evasione e corruzione. “La vocazione economica delle mafie si salda con l’intenzione di evadere il fisco da parte di alcuni imprenditori”, si legge nel documento. In particolare, “le tangenti vengono spesso mascherate da fatture fittizie, scaricando fiscalmente il costo della corruzione e incentivando il silenzio”.

Il quadro delineato dalla Relazione Dia 2024 evidenzia un’evoluzione sofisticata delle dinamiche criminali, dove il controllo del territorio si intreccia sempre più con il condizionamento dei processi economici e amministrativi, anche grazie a forme di connivenza strutturale tra settori produttivi e apparati mafiosi.

