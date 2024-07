Antenna Sud – La Virtus Francavilla pronta a chiudere i primi colpi

La Virtus Francavilla è pronta a scatenarsi sul mercato. Come anticipato durante la trasmissione ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud, dopo l’arrivo di Allegrini, il direttore sportivo Francesco Montervino ha messo nel mirino Malick Mbaye, calciatore senegalese, centrocampista del Khitai, ex Viterbese, Novara, Chievo Verona, Carpi e Latina. Piace Franco Sosa del Monopoli, ex Cerignola. Per la difesa idea Ivan De Nova, difensore spagnolo del Matera, ex Gallipoli, lo scorso anno tra i migliori calciatori della categoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author