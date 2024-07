Bitonto, le parole del presidente Orlino e del nuovo allenatore Marasciulo

BITONTO – Il Bitonto riparte dopo la retrocessione in Eccellenza, lo fa confermando l’assetto societario con a capo il presidente Antonello Orlino. Presentato il nuovo allenatore, sarà l’ex Arboris Belli Giacomo Marasciulo. Toccato il delicato tema stadio, qui per approfondire.

