Si chiama “Next Generation – Costruttori di futuro” il progetto del Consiglio regionale lucano per l’Anno europeo dei giovani. Oggi – a Potenza – si è svolto il primo dei 5 appuntamenti dal titolo “Le opportunità dell’Europa per i giovani” per rendere i giovani lucani protagonisti sui temi dell’Europa, del lavoro, del volontariato e della green economy.