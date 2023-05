Ankara: Rissa tra parlamentare ucraino e rappresentante russo

Ad Ankara (Turchi), durante gli eventi dell’Assemblea parlamentare della Comunità economica del Mar Nero, il rappresentante della Russia ha strappato la bandiera dell’Ucraina dalle mani di un membro ucraino del Parlamento. Il deputato ha reagito prendendolo il russo a pugno in faccia. Il video è stato diffuso su Twitter dal giornalista Jason Jay Smart.

🥊 In Ankara 🇹🇷, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia 🇷🇺 tore the flag of Ukraine 🇺🇦 from the hands of a 🇺🇦 Member of Parliament.

The 🇺🇦 MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) May 4, 2023