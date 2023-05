Taranto, vice presidente Csm Pinelli visita uffici giudiziari

TARANTO – Il vice presidente del CSM, Fabio Pinelli, ha visitato gli uffici giudiziari di Taranto. Nella sede della Corte d’Appello, ha poi incontrato i magistrati tarantini, affrontando le criticità del momento. Ha introdotto il confronto il presidente preposto della sezione staccata della Corte d’Appello di Taranto, Pietro Genoviva. Il quale ha sottolineato: “Soffriamo delle carenze di organico, adesso siamo al 30%. Una sezione penale ridotta all’osso.

Una seconda problematica – ha aggiunto Genoviva – è quella di ridare ai magistrati orgoglio e dignità, speriamo in questa consiliatura.”

È intervenuto poi Mario Baruffa, in rappresentanza del Procuratore generale della sezione staccata della Corte d’appello di Taranto.

Presenti il procuratore della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia ed il Procuratore generale della Corte d’Appello di Lecce Antonio Mariuccia.

Il magistrato Ciro Fiore è intervenuto per il Tribunale dei Minori.

“Siamo un tribunale che viaggia al 50%, organizzazione e carenza di personale, è una doglianza proveniente da tutti gli uffici. A ciò si aggiunge la carenza del personale amministrativo, undici unità in servizio su venti previste.”

Evidenziata dai magistrati, la grave situazione logistica in cui versa il penitenziario di Taranto. Hanno invitato il vice presidente Pinelli a visitarlo. Frequenti suicidi, e anche lì, carenza di personale della Polizia penitenziaria.

