Andria, passi carrabili falsi nel mirino della polizia Locale

Gli agenti della polizia Locale, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, hanno accertato 22 trasgressori relativi a passi carrabili abusivi o privi di autorizzazione. I trasgressori sono stati sanzionati ai sensi del Codice della Strada con una sanzione amministrativa di 173 euro e l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, in alcuni casi, sono stati sanzionati per aver manomesso, smussato, il marciapiede senza autorizzazione con obbligo di ripristino. In questo caso l’ammenda è di 866 euro. Inoltre, sono stati accertati sei passi carrabili con destinazione d’uso differente, come ad esempio laboratori o attività commerciale. In questo caso gli agenti segnalano la situazione irregolare al Settore Tributi per il provvedimento di revoca. Altri cinque trasgressori sono stati sanzionati per occupazione di suolo pubblico di ponteggi metallici senza autorizzazione.

