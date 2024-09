Rimini, 50enne barlettano arrestato con 2 kg di cocaina in auto

Un uomo di 50 anni, originario di Barletta, è stato arrestato dalla Polizia di Rimini dopo essere stato sorpreso con oltre due chili di cocaina nel portabagagli della sua auto. L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile della Questura, che hanno bloccato il sospetto sulla Statale 16, nel comune di Santarcangelo di Romagna.

L’uomo, a bordo di una Volvo V40, è stato fermato martedì intorno alle 13.30, dopo un breve pedinamento. Gli agenti, che erano in servizio di appostamento con un’auto civetta, hanno agito con precisione, quasi come se stessero aspettando quel veicolo. Dopo averlo fermato, hanno perquisito l’auto, trovando nel portabagagli due panetti di cocaina, sigillati con del nastro adesivo, per un totale di 2 chili e 200 grammi.

Sul posto è intervenuta anche l’unità cinofila, con il cane “Bruce”, che ha segnalato la presenza di anomalie sotto il cruscotto e nel vano porta oggetti della vettura. Le verifiche hanno rivelato un vano nascosto nel cruscotto, solitamente riservato all’airbag frontale, che era stato rimosso e adattato per contenere ulteriori quantità di droga. Tuttavia, in quel momento il comparto era vuoto.

Il 50enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere locale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’udienza di convalida è fissata per domani alle 12.30. L’uomo è difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù.

