Femminicidio Angrisano: iniziato il processo dinanzi alla Corte di assise di Trani

È inizia dinanzi alla Corte di assise di Trani la prima udienza del processo a carico del 51enne Luigi Leonetti, reo confesso dell’omicidio della moglie, Vincenza Angrisano, uccisa a coltellate il 28 novembre scorso nella loro abitazione ad Andria. L’uomo, presente in aula, è accusato di omicidio aggravato dall’aver agito per futili motivi e con premeditazione, in danno del coniuge e alla presenza dei figli di sei e 12 anni, che erano in casa nel momento del delitto ed è accusato anche di maltrattamenti in famiglia e lesioni colpose.

