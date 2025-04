Andria: incontro per riflettere sui rischi social, al centro la storia di Dea

Lunedì 14 aprile, a partire dalle ore 9.00, l’auditorium dell’IISS “Ettore Carafa” di Andria ospiterà l’incontro “Connessi con consapevolezza. I giovani e i rischi dei social media”, un evento dedicato alla prevenzione del disagio giovanile e all’uso consapevole delle piattaforme digitali.

A raccontare la propria esperienza sarà Mirna Mastronardi, madre di Dea, la quindicenne scomparsa lo scorso ottobre, e fondatrice dell’associazione “Dea per Sempre”, nata per trasformare il dolore in impegno concreto a favore dei giovani. Accanto a lei interverranno la consigliera regionale Grazia Di Bari, la dott.ssa Francesca Falco, dirigente dell’Ufficio Polizia Anticrimine della Questura BAT, e la prof.ssa Palma Pellegrini, dirigente scolastica dell’istituto. A moderare l’incontro sarà il prof. Franco Di Corato, referente dell’IISS “Ettore Carafa”.

«È fondamentale – ha dichiarato Di Bari – mantenere alta l’attenzione sull’uso scorretto dei social media tra adolescenti. Il disagio giovanile è uno dei problemi più gravi del nostro tempo, e dobbiamo essere in grado di riconoscerlo e affrontarlo insieme, con ascolto e strumenti adeguati».

Durante la mattinata, verrà sottolineata l’importanza della rete tra scuola, famiglia e istituzioni per non lasciare soli i ragazzi. La storia di Dea sarà inoltre al centro dei lavori della Commissione regionale per il contrasto alla criminalità organizzata, che lunedì stesso affronterà anche la proposta di legge per il contrasto al disagio minorile.

Un incontro toccante e necessario, che vuole sensibilizzare i giovani e offrire un messaggio chiaro: non siete soli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author