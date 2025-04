Andria, “Oro Rosa”: traguardi e sacrifici delle campionesse olimpiche

I sacrifici e l’impegno delle donne che hanno conquistato l’oro olimpico sono i protagonisti del libro “Oro Rosa. Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico”, scritto da Marco Lollobrigida. Il vicedirettore di Rai Sport ha presentato il suo ultimo lavoro ad Andria, all’interno del Chiostro di San Francesco. Lollobrigida durante la sua presentazione è stato affiancato da due eccellenze del giornalismo, made in Andria: Saverio Montingelli, vice caporedattore di Rai Sport, e Giuseppe Simone, caporedattore di Sky Sport 24. Ad impreziosire il libro è il racconto non solo dei traguardi olimpici raggiunti dalle donne ma soprattutto la narrazione puntuale del grande impegno costellato dai sacrifici che ha portato queste donne sul tetto del mondo sportivo.

