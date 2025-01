Andria, esplosione di Capodanno: famiglie rientrano nelle abitazioni

Questa mattina le sei famiglie evacuate da via Giovinazzo, nel quartiere San Valentino, hanno finalmente potuto rientrare nelle proprie abitazioni. Dopo l’esplosione che ha danneggiato l’edificio la notte di Capodanno, sono stati necessari ulteriori sopralluoghi tecnici per garantirne la sicurezza. L’immobile, già interessato da un progetto di riqualificazione con fondi Fers, è stato verificato dall’Arca Puglia, che ha provveduto a riparare le lesioni. Il Sindaco Giovanna Bruno ha espresso soddisfazione per la tempestività degli interventi, che hanno permesso il rientro a casa in soli tre giorni. Il sindaco ha anche ringraziato le Forze dell’Ordine per il controllo del quartiere, che ha portato al sequestro di congegni esplosivi con alta potenzialità micidiale. I sopralluoghi e i controlli continueranno nei prossimi giorni.