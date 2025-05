Bisceglie, l’omaggio della città alle vittime del terrorismo e delle stragi

La città di Bisceglie ricorda l’Onorevole Aldo Moro e tutti coloro che hanno perso la vita a causa della violenza terroristica. In occasione del Giorno della Memoria delle Vittime del Terrorismo e delle Stragi l’amministrazione comunale ha organizzato due momenti di riflessione e di omaggio. Il primo in Via Aldo Moro, nei pressi della targa dedicata allo statista e a seguire istituzioni e studenti hanno presenziato alla deposizione di una corona in Via Martiri di Via Fani, dove è presente una targa commemorativa dedicata agli agenti della scorta del Presidente Moro.

