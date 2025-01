Befana della Biodiversità: educazione ambientale con i carabinieri forestali

Anche quest’anno, nel segno della tradizione, i carabinieri della Biodiversità saranno protagonisti della “Befana della Biodiversità” anche nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani, un’iniziativa di educazione ambientale e solidarietà rivolta ai bambini ricoverati negli ospedali e nelle case-famiglia. Grazie a questa iniziativa, i piccoli pazienti riceveranno doni e attenzione, con la speranza che l’amore per la natura e la conoscenza degli ecosistemi possa portare un po’ di serenità durante un periodo difficile.

Nel territorio della Bat, i carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Foresta Umbra e del Nucleo Tutela Biodiversità di Margherita di Savoia saranno protagonisti di un evento speciale il 6 gennaio 2025. I militari si recheranno presso la Sottosezione Unitalsi di Barletta, in via Mura del Carmine 9, dove accoglieranno i quaranta bambini ospitati nella “Casa della Speranza” e nel “Centro educativo gioca-scuola”, insieme ai volontari dell’associazione.

Durante le festività, i Carabinieri della Biodiversità saranno presenti anche in altri punti della provincia, portando simboli di natura e speranza, non solo ai bambini ma anche al personale sanitario e ai volontari impegnati in ospedali e case-famiglia. Le visite, che coinvolgeranno oltre 1.200 bambini in tutta Italia, avranno luogo nei giorni precedenti il 6 gennaio.

L’iniziativa prevede la distribuzione di gadget come quaderni, matite, cappellini, colori, zainetti e carte da gioco, pensati per alleviare il dolore dei piccoli pazienti. In aggiunta, verranno condivisi messaggi e immagini sulla biodiversità, creando un “contatto” virtuale con la natura. L’obiettivo principale è quello di trasmettere la passione per l’ambiente, raccontando il meraviglioso mondo delle 150 Riserve Naturali dello Stato e delle Foreste Demaniali, gestite dal Raggruppamento carabinieri Biodiversità, che ospitano specie animali e vegetali di rara bellezza.

Questa Epifania, nel territorio della provincia Bat, sarà quindi all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà, un’opportunità per donare un sorriso ai bambini e sensibilizzare tutti sull’importanza della natura.

