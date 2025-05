Le due visite di Papa Leone XIV nella Provincia Bat: da Trani ad Andria, il legame profondo con la terra agostiniana

Prima di salire al soglio pontificio con il nome di Papa Leone XIV, il Cardinale Robert Francis Prevost aveva già lasciato un segno tangibile nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Due visite, distanti quasi vent’anni l’una dall’altra, testimoniano il suo legame spirituale e pastorale con questo territorio segnato dalla presenza e dalla tradizione dell’Ordine agostiniano, al quale egli appartiene.

La prima visita risale al 2006, quando Prevost ricopriva l’incarico di Priore Generale degli agostiniani. In quell’occasione fu presente a Trani, nella parrocchia degli Angeli Custodi, per partecipare all’ordinazione sacerdotale di padre Pasquale Cormio, anche lui membro dell’Ordine di Sant’Agostino e oggi rettore della Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio a Roma. Alla cerimonia partecipò anche l’allora vescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, monsignor Giovan Battista Pichierri. Una presenza che già allora aveva suscitato grande attenzione e partecipazione tra i fedeli locali.

La seconda visita si è svolta molto più recentemente, il 10 marzo 2024, ad Andria, quando Prevost era Prefetto del Dicastero per i Vescovi. L’occasione fu duplice: la celebrazione della Quaresima e il 448º anniversario del ritrovamento dell’icona della Madonna dei Miracoli, sacra immagine bizantina venerata come co-patrona della città. La solenne celebrazione si tenne nella Basilica della Madonna dei Miracoli, luogo profondamente legato alla spiritualità agostiniana.

Nella sua omelia, il cardinale Prevost sottolineò il ruolo di Maria nel cammino di fede del cristiano: “L’immagine della Madonna dei Miracoli ci ricorda che il cristiano quando cerca Gesù, non lo trova mai da solo, anzi, lo trova nelle braccia di Maria. La Vergine è vera serva e discepola del Signore, ci accompagna in questo cammino verso la Pasqua e ci aiuta a capire che chi ci perdona non è solo il Signore del mondo”.

La celebrazione vide la partecipazione di numerosi fedeli e di autorità civili e militari. Al termine del pontificale, il cardinale Prevost, insieme al priore provinciale eletto degli agostiniani d’Italia, padre Gabriele Pedicino, affidò la città e le famiglie alla protezione della Madonna dei Miracoli con una solenne supplica.

Oggi, con l’elezione di Robert Francis Prevost a Pontefice l’8 maggio 2025, quelle due visite assumono un significato ancora più profondo per le comunità di Trani e Andria, che ricordano con orgoglio e gratitudine il passaggio di colui che oggi guida la Chiesa universale.

