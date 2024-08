Andria: controlli della polizia in esercizi commerciali e circoli privati

La polizia di Stato, durante la serata di venerdì 23 agosto, ha effettuato attività di controllo ai luoghi di maggior afflusso della “movida” nel centro della città federiciana e delle zone dell’agro andriese, con speciale attenzione al borgo di Montegrosso ed al Castel del Monte.

Nell’ambito delle verifiche sono stati effettuati accessi agli esercizi pubblici e circoli privati con controlli anche agli avventori dei locali ed ai frequentatori della zona.

Diverse sono state le violazioni, per lo più dovute a carenze di carattere amministrativo, rilevate e contestate, in particolare, nei confronti di un circolo privato del Borgo di Montegrosso – al cui gestore è stata notificata una diffida a cessare immediatamente l’attività sino all’esibizione di titoli autorizzativi – e di un esercizio commerciale della centralissima piazza Catuma, violazioni che, nei prossimi giorni, dopo ulteriori accertamenti, dovrebbero condurre a sanzioni quantificabili in diverse migliaia di euro.

“I controlli – spiega in una nota l’ufficio della questura della provincia Bat – andranno avanti anche nelle prossime settimane e interesseranno anche la zona balneare della provincia.”

