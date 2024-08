Buche e marciapiedi, il Vicesindaco di Trani chiede meno sfoghi sui social e più segnalazioni

Meno sfoghi sui social e più segnalazioni tramite i canali ufficiali. Il Vicesindaco di Trani Fabrizio Ferrante chiede una maggiore collaborazione alla cittadinanza in merito agli interventi per la riparazione di buche stradali e marciapiedi. Il vicesindaco, titolare anche della delega ai lavori pubblici, ha chiarito inoltre come vi sia in corso un contratto con AMIU per gli interventi di piccola manutenzione urbana ordinaria, invitando a segnalare all’azienda le criticità tramite i canali ufficiali.

