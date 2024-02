L’AncheCinema di Bari avvia la petizione #TuttiAlCinema

BARI – Libera programmazione cinematografica e l’inclusione nel Bif&st. L’AncheCinema di Bari lancia la petizione “#Tutti al Cinema” con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità e l’inclusione nella fruizione cinematografica nella città di Bari. Sul sito tuttialcinema.it, Andrea Costantino, patron del contenitore multiculturale, chiede prima di tutto di consentire la libera programmazione all’AncheCinema di Bari, che attualmente può ospitare anche 36 carrozzine in posti garantendo anche alle persone con disabilità l’accesso a un’offerta culturale diversificata. In secondo luogo, l’inclusione della sala nel Bari International Film Festival, con la programmazione in contemporanea al Teatro Petruzzelli delle anteprime internazionali in modo da permettere a più persone – anche con disabilità – di partecipare attivamente alla rassegna, contribuendo così a rendere il Bif&st un appuntamento sempre più inclusivo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author