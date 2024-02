Trani, Amet in perdita su gestione darsena: interviene l’amministrazione comunale

TRANI – Ricavi in calo nella gestione della darsena di Trani per il 2022. Amet, la società che si occupa dell’area, ha fatto registrare una flessione del 3,5% per l’anno in questione: dai 224mila euro del 2021 si è passati ai 216mila dell’esercizio successivo, ma l’aumento dei costi di energia relativi ai pontili ha comportato una successiva perdita di 189mila euro. L’amministrazione comunale ha affrontato l’argomento a dicembre, arrivando ora alla decisione di contribuire con una variazione di bilancio. L’azienda otterrà dal Comune un corrispettivo economico calcolato sulla media dei ricavi degli ultimi tre anni, una manovra per tamponare il passivo. Numeri ancora da decifrare.

All’orizzonte, però, è già in cantiere una gara d’appalto per riassegnare la gestione della darsena. Il Comune di Trani guarda oltre per garantire un esercizio sano e attivo.

