Amazon: 50 milioni di vendite all’estero da imprese pugliesi

La Puglia è tra le regioni italiane con più successo su Amazon, con oltre 1.700 piccole e medie imprese (Pmi) e circa 50 milioni di euro di vendite registrate all’estero. Lo rende noto il colosso dell’e-commerce in un comunicato, diffondendo i dati relativi al 2022.

Secondo il report 2023 ‘Sulle Pmi italiane che vendono su Amazon’ tra le 8 città italiane “più virtuose” c’è anche Bari, con più di 600 piccole e medie imprese che vendono su Amazon e circa 15 milioni di euro di vendite all’estero, in particolare in Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito.

Tra le altre regioni con un elevato livello di export la Puglia si classifica dopo Lombardia, Campania, Toscana, Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Tra le pmi pugliesi di successo, viene evidenziato, c’è il caso di Decor Space, attività di Altamura, specializzata in arredamento di interni ed esterni per la casa e l’ufficio.

“Su Amazon abbiamo cambiato pelle: da rivenditori terzi a proprietari di un marchio. Grazie al programma Brand Registry e al supporto ricevuto dai consulenti interni allo store, ho capito l’importanza di registrare e tutelare il proprio marchio”. E’ quanto riferisce Giovanni Miglionico, titolare dell’azienda che gestisce tre siti e-commerce e i relativi store su Amazon.

“Da quando abbiamo registrato il brand Decor Space, specializzato in prodotti di arredamento di interni ed esterni per la casa e l’ufficio, ora lavoriamo in partnership con Amazon, non vendiamo semplicemente sullo store. Amazon non è semplice vendita, ma rappresenta – conclude – una vetrina attraverso cui far conoscere il proprio marchio e la propria filosofia aziendale”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp