Alberobello, Pasqualino Gourmet: al lavoro la giuria di esperti

ALBEROBELLO – Fasi finali per “Pasqualino Gourmet”, il food festival di Alberobello dedicato al panino Pasqualino. Fra gli appuntamenti tanto attesi per questa sesta edizione, quello con il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, la cui giuria ha valutato le specialità gourmet ispirate al panino più amato della città dei trulli a cura delle attività gastronomiche presenti alla manifestazione.

Panino tipico di Alberobello, semplice e gustoso, con tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata, il Pasqualino, verso la fine degli anni 50, diventò uno spuntino imperdibile per gli studenti che frequentavano la cittadina in provincia di Bari. Pasqualino Gourmet vuole celebrarlo in una grande festa, inserendolo nelle tante proposte gastronomiche degli stand presenti, che fra le altre propongono anche rivisitazioni gourmet di questo panino, fra primi, specialità di carne, di pesce e tanto altro. Non solo gastronomia. Questa edizione si caratterizza anche per una varietà di musica ed esibizioni

